ما هو النطق الصحيح لرازفان لوسيسكو؟ المدرب الجديد للهلال السعودي

على الرغم من تعيينه مديراً فنياً جديداً لفريق الهلال السعودي، ولكن لازال الكثيرين من عشاق الموج الأزرق يخطئوا في النطق الصحيح لاسم الروماني لوشيسكو

أبانوب صفوت

أعلن الهلال السعودي رسمياً عن التعاقد مع الروماني "رازفان لوسيسكو" لتدريب الفريق بدايةً من الموسم المقبل وذلك بعد انتهاء عقده مع باوك اليوناني في خطوة رائعة للموج الأزرق وصعبة على المدرب الجديد الذي وصف تركه لليونان بالخطوة الصعبة التي كان لابد منها من أجل خوض تجربة جديدة في مسيرته المهنية.

بدأ رازفان مشواره التدريبي مع فريق رابيد بوخارست في عام 2004 وقام بتدريبهم لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم تولى مسئولية تدريب فريق براشوف قبل أن يتم منحه فرصة تدريب المنتخب الأول ولكنه لم يستمر معهم طويلاً ليعود إلى بوخارست مجدداً، بعيداً عن رومانيا خاض لوسيسكو تجربتين في اليونان مع ناديي إكسانثي وباوك.

سبق لرازفان خوض تجربة عربية وتحديداً مع الجيش القطري لمدة عامين منذ 2012 حتى 2014 وخاض معهم 35 مباراة استطاع خلالها الفوز في 15 مباراة، التعادل في 7 وخسارة 13 لقاء، يعد لوسيسكو هو أبن المدرب الشهير ميرتشا لوسيسكو، وكان قد نجح في الفوز بجائزة أفضل مدرب في رومانيا في عام 2018.

ما هو النطق الصحيح لاسم رازفان لوسيسكو 'razvan Lucescu'؟

الاسم باللغة الإنجليزية razvan lucescu الكتابة الشائعة رازفان لوسيسكو النطق الصحيح رازفان لوتشيسكو الكتابة الأفضل رازفان لوتشيسكو

كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "razvan":

razvan = رازفان

لا توجد معضلة في طريقة نطق اسم "رازفان" لأنه يتم نطقه بالرومانية مثل الإنجليزية دون أي اختلاف يُذكر، ليكون النطق الصحيح للاسم الأول هو "رازفان".

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "lucescu":

lucescu= لوتشيسكو

بالنسبة للاسم الثاني، يتم نطقه لوتشيسكو وليس لوسيسكو، حيث يتم نطق حرف c المُكرر مرتين بطريقتين مختلفتين، في المرة الأولى يُنطق كما ينطق حرف ش في اللغة العربية لأنه مسبوق بحرف متحرك وهو u، بعكس المرة الثانية التي يُنطق فيها مثلما يُنطق حرف k في اللغة الإنجليزية، ليكون النطق الصحيح للاسم الثاني بالكامل هو لوتشيسكو وليس لوسيسكو.