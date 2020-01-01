ما هو النطق الصحيح لإيفير بانيجا؟ نجم الشباب السعودي الجديد

يعتبر الأرجنتيني إيفير بانيجا من أفضل وأهم لاعبي الوسط في الدوري الإسباني بالسنوات الأخيرة مع تألقه بقميص فالنسيا وإشبيلية، فما النطق الصحيح لاسمه؟

أبانوب صفوت

يعتبر إيفير بانيجا من أبرز لاعبي الوسط في الدوري الإسباني في السنوات الأخيرة بعد أن تألق اللاعب الأرجنتيني مع فريقي فالنسيا وإشبيلية وقدم مستويات رائعة تجعله أحد أشهر اللاعبين في مركزه في تاريخ الليجا، وتمكن من الفوز بالعديد من الألقاب معهم، مما جعله عنصر لا غنى عنه في تشكيلة الخفافيش أو العملاق الأندلسي وخاصًة في فترة المدرب أوناي إيمري.

بدأ بانيجا مسيرته مع الفريق الأول لبوكا جونيورز وهو في عامه الـ18 مما ينبئ بموهبته الكبيرة، قبل أن يوقع لفالنسيا مقابل حوالي 20 مليون يورو بعقد مدته خمس سنوات ونص، تمت إعارته إلى صفوف أتلتيكو مدريد وبمجرد عودته وكان على وشك الرحيل لإيفرتون قبل أن تتسبب أزمة التأشيرة في بقائه مع الخفافيش.

انضم بانيجا لإشبيلية في عام 2014 واستمر معهم لثعامين وتمكن من التتويج معهم بالدوري الأوروبي قبل أن يغادر إلى الإنتر وذلك في صفقة انتقال حر، ولكن تجربته مع النيراتزوري لم تستمر طويلًا قبل أن يعود اللاعب الأرجنتيني مرة أخرى إلى رامون سانشيز بيزاخوان مرة أخرى ولازال مستمرًا مع صفوف البطل الأندلسي حتى وقتنا هذا.

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ما هو النطق الصحيح لاسم إيفير بانيجا 'Ever banega'؟

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كيف يُنطق ويكتب الاسم الأول "ever":

ever = إيفير أو إيبير

يمكن نطق الاسم الأول للاعب الأرجنتيني بطريقتين مختلفتين وهما إما إيفير لأن حرف v في اللغة الإسبانية يُنطق مثل "ف" في اللغة العربية، أو إيبير وذلك بسبب أن حرف v ينطق مثل حرف "ب" في اللغة الإسبانية ولكن بلهجة دول أمريكا اللاتينية.

كيف يُنطق ويكتب الاسم الثاني "banega":

banega = بانيجا

لا يوجد اختلاف على طريقة نطق الاسم الثاني للاعب إشبيلية وهو بانيجا، حيث ينطق في الإسبانية كما يٌنطق في اللغة الإنجليزية أيضا بدون أي تغيير، ليكون الاسم بالكامل هو إيفير أو إيبير بانيجا.