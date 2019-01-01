النصيري يوجه رسالة غير مباشرة لليجانيس بعد رفض عرض برايتون

المهاجم المغربي يحاول الرحيل للدوري الإنجليزي

أعرب يوسف النصيري مهاجم نادي ليجانيس الإسباني، عن إحباطه من موقف فريقه تجاهه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نادي برايتون الإنجليزي يريد التعاقد مع النصيري، ولكن ليجانيس يحاول التمسك بخدماته وعدم بيعه.

العديد من التقارير الصحفية أكدت تقديم برايتون لعرض رسمي من أجل الدولي المغربي لكنه قوبل بالرفض.

اللاعب كتب على حسابه بموقع إنستجرام:"من المؤسف جداً التعامل مع أشخاص لا يهمهم سوى المال".

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يذكر أن صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، أكدت عرض برايتون 18.5 مليون جنيه إسترليني من أجل المهاجم المغربي.

ويأتي ذلك بعد تألقه الملفت مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، قبل الخروج من دور الـ16 أمام بنين.