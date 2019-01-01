النصر يمر إلى دور الـ16 من كأس الملك على حساب البكيرية

فوز سهل للنصر على البكيرية

حقق النصر فوزًا هامًا على البكيرية، بأربعة أهداف مقابل هدف في كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الملز".

النصر قدم مستوى أكثر من ممتاز سعيًا للسير نحو لقب كأس الملك في الموسم الحالي والمنافسة على جميع الألقاب المحلية.

عبدالرزاق حمدالله افتتح التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 32 من وقت المباراة، ليعود العملاق المغربي للتهديف مرة أخرى.

وأضاف بيتروس ماثيوس الهدف الثاني لصالح فريق النصر ليضاعف النتيجة في الدقيقة 48، وينهي آمال الضيوف في إحداث مفاجأة من مفاجآت الكأس.

بعدها بدقيقتين فقط، أزاد جوليانو الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 50 من عمر المباراة ليؤكد على صعود فريقه إلى دور الـ16.

واختتم المغربي نور الدين أمرابط الرباعية في الدقيقة 63 من عمر المباراة، ليشارك في مهرجان أهداف العالمي في مرمى البكيرية.

أحرز البكيرية هدفه الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق عبدالله الغامدي، لينتهي اللقاء بصعود النصر إلى دور الـ16.