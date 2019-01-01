النصر يمر إلى دور الـ16 من كأس الملك على حساب البكيرية
حقق النصر فوزًا هامًا على البكيرية، بأربعة أهداف مقابل هدف في كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الملز".
النصر قدم مستوى أكثر من ممتاز سعيًا للسير نحو لقب كأس الملك في الموسم الحالي والمنافسة على جميع الألقاب المحلية.
عبدالرزاق حمدالله افتتح التسجيل بالهدف الأول في الدقيقة 32 من وقت المباراة، ليعود العملاق المغربي للتهديف مرة أخرى.
الهدف الأول للنصر..#عبدالرزاق_حمدالله يفتتح التسجيل عند الدقيقة 32#النصر_البكيرية pic.twitter.com/tYnZtID2ID— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 6, 2019
وأضاف بيتروس ماثيوس الهدف الثاني لصالح فريق النصر ليضاعف النتيجة في الدقيقة 48، وينهي آمال الضيوف في إحداث مفاجأة من مفاجآت الكأس.
#بيتروس يضيف الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 48— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 6, 2019
2-0#النصر_البكيرية pic.twitter.com/3i1EYV6KZ0
بعدها بدقيقتين فقط، أزاد جوليانو الفارق بهدف ثالث في الدقيقة 50 من عمر المباراة ليؤكد على صعود فريقه إلى دور الـ16.
#جوليانو يسجل الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة 49— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 6, 2019
3-0#النصر_البكيرية pic.twitter.com/eQZe9TGX0J
واختتم المغربي نور الدين أمرابط الرباعية في الدقيقة 63 من عمر المباراة، ليشارك في مهرجان أهداف العالمي في مرمى البكيرية.
#مرابط يسجل الهدف الرابع للنصر عند الدقيقة 63— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 6, 2019
4-0#النصر_البكيرية pic.twitter.com/yxUOmmx6hn
أحرز البكيرية هدفه الوحيد في الدقيقة 87 عن طريق عبدالله الغامدي، لينتهي اللقاء بصعود النصر إلى دور الـ16.