النصر يكشف حقيقة مطالب جوليانو بعد الرحيل

كم سيحصل جوليانو بعد رحيله عن النصر؟

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب فريق النصر السعودي السابق، قام بفسخ عقده منذ أسبوع، بسبب تأخر تسلم رواتبه المتأخرة لدى ناديه.

جوليانو قام بفسخ عقده مع النصر، وانضم مؤخرًا لصفوف نادي باشاك شهير التركي، في صفقة انتقال حر، بعدما قام بفسخ عقده مع نادي النصر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن مطالب جوليانو غير صحيحة، لأنه تسلم راتب شهر يوليو، ويتبقى له راتب شهر أغسطس فقط، أما راتب سبتمبر فلم يكن مستحقًا حينما قام بفسخ عقده.

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لوائح الاتحاد الدولي لكرة القمد "فيفا"، تنص على حرية اللاعب في فسخ تعاقده مع ناديه، إذا لم يتسلم راتب شهرين، وهو ما فعله جوليانو مع نادي النصر.

واستد جوليانو في فسخ عقده، إلى وجود مستحقات في مقدم عقده للموسم المقبل من المفترض تسلمها في أغسطس الماضي، ولكنه لم يحصل عليها، وهو الأمر الذي دفعه لاتخاذ خطوة فسخ العقد، والتوقيع مع باشاك شهير التركي.

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وفي حال انتصار جوليانو في القضية التي رفعها، والتي يطلب فيها الحصول على المتبقي من عقده كاملًا، وهو موسم واحد، والذي يقدر بـ5 ملايين يورو، سيتم خصم قيمة مبلغ عقده الجديد مع ناديه التركي، والتي تبلغ 3 ملايين يورو، وسيتم إلزام النصر بدفع 2 مليون يورو.