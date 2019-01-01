النصر يقترب من ضم هداف الدوري التركي

صفقة قوية للنصر قبل بداية الموسم الجديد

اقترب نادي النصر السعودي، من التعاقد مع مباي دياني لاعب نادي جالطة سراي التركي هذا الأسبوع.

نيانج ظهر بشكل جيد مع منتخب السنغال في أمم إفريقيا 2019، وهو ما لفت أنظار النصر تجاهه، لتقرر إدارة النادي التعاقد معه.

تقارير صحفية أكدت وجود مفاوضات مكثفة بين النصر وجالطة سراي، من أجل حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن.

حسنًا هذا ليس الهدف الوحيد 😅



روح وإصرار كبير من إبراهيموفيتش 👏pic.twitter.com/6vhUNIXdfa — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 20, 2019

ومن المتوقع أن يدفع النادي السعودي مبلغ 14 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات الدولي السنغالي.

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وساهم دياني في تأهل بلاده لنهائي أمم إفريقيا، حيث خسر أسود التيرانجا اللقب أمام الجزائر في النهائي بهدف نظيف.

يذكر أن صاحب الـ27 عاماً شارك في 36 مباراة مع فريقه الموسم الماضي، سجل خلالهم 31 هدف وصنع 4 آخرين، وحصل على لقب هداف الدوري التركي.