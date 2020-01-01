النصر يتقدم خطوة جديدة في مفاوضاته لتمديد عقد فيتوريا

النصر يقترب من تمديد عقد فيتوريا بشكل رسمي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، مستجدات مفاوضات إدارة نادي النصر مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق لتمديد عقده.

ويسعى نادي النصر لخطف توقيع فيتوريا على عقود جديدة من أجل استمراره مع الفريق لفترة مقبلة، بعد الأداء المميز الذي ظهر به العالمي تحت قيادته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الخميس، أن إدارة النصر أخذت خطوة كبيرة في مفاوضات البرتغالي فيتوريا.

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وأشارت التقارير إلى أن تمديد عقده سيكون لمدة موسمين إضافيين، بنفس المميزات التي تتواجد في العقد المبرم بينهما في الوقت الحالي.

وأكدت "الاقتصادية" أن هناك بعض البنود الأخيرة قبل الإعلان بشكل رسمي عن تمديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

فيتوريا من أبرز المدربين المميزين خلال الفترة الأخيرة بالدوري السعودي للمحترفين، وقدم مستويات رائعة رفقة النصر.