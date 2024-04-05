مباراة صعبة خاضها النصر ضد ضمك

SHAHID

كاد يتعادل النصر بشكل مخيب للآمال مع مضيفه ضمك دون أهداف ضمن لقاءات الجولة 27 من دوري روشن السعودي 2023-2024، إلا أن هدفًا متأخرًا عن طريق إيمريك لابورت مكن النصر من الحصول على نقاط المباراة الثلاثة.

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ودخل المدرب لويس كاسترو المباراة بتشكيل مكون من ديفيد أوسبينا في حراسة المرمى، أمامه رباعي مكون من محمد قاسم وإيمريك لابورت وعلي لاجامي ونواف بوشل في خط الدفاع.

ثم خط الوسط المكون من عبد المجيد الصليهم وعلي الحسن، أمام رباعي يتكون من عبد الرحمن غريب وسامي النجعي وعبدالعزيز العليوة ومشاري النمر.

قرار إراحة البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء أمام ضمك، يبدو أنه لم يكن الأصوب في هذه الفترة من عمر الموسم.

ذلك لأن النصر يفقد الكثير من أنيابه حينما يغيب كريستيانو رونالدو عن خط الهجوم، وهو هداف الدوري السعودي برصيد 29 هدفًا.

كذلك فقد أراح كتيبة. من لاعبيه الأبرز على رأسهم إلى جوار رونالدو كل من السنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وبدا النصر مفتقدًا لتلك التوليفة، رغم أنه شكل العديد من ملامح الخطورة على مدار المباراة لكن دون ترجمة إلى أهداف.

في الشوط الثاني دفع كاسترو بكتيبته الضاربة، وختمها بالاستعانة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 66.

شكل النصر خطورة كبيرة بعد دخول رونالدو، خصوصًا بعد الكرة التي مهدها الأخير لصالح عبد الرحمن غريب الذي أهدرها بغرابة شديدة أمام المرمى.

وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة، سجل إيمريلك لابورت هدف الفوز للنصر من خلال موقف ثابت ارتقى فيه لعرضية الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش ولعب رأسية مثالية لم يستطع حارس ضمك مصطفى زغبة التعامل معها.

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بذلك وصل النصر إلى نقطته رقم 65 في الوصافة خلف الهلال الذي حافظ على الفارق بفوزه على الخليج 3-1، بينما تجمد رصيد ضمك عند النقطة رقم 35 في المركز الثامن.

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