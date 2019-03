النصر يفتتح ملعبه الجديد بخسارة مثيرة من أرسنال

نجح نادي أرسنال الإنجليزي، في التفوق بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نظيره النصر الإماراتي، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

المواجهة أقيمت بحلول المدفعجية ضيوفاً بدبي، وبمناسبة افتتاح نادي النصر لملعبه الجديد، وسط حضور جماهيري كبير.

المدرب أوناي إيمري أشرك بعض العناصر الأساسية بفريقه، مع منح الفرصة لمجموعة من الشباب والبدلاء.

أرسنال لعب بكل من: بيرند لينو، جينكنسون، موستافي، مافروبانوس، ميدلي، جليمور، شيف، أمايتشي، أوزيل، دينيس سواريز ولاكازيت.

وعلى الجانب الآخر لعب المدرب بينات سان خوسيه بالتشكيل التالي: أحمد شامبيه، طارق أحمد، محمود خميس، روني فرنانديز، ألفارو نيجريدو، الحسين صالح، عامر مبارك، أحمد الياسي، مسعود سليمان، جونيور دوترا، جوان العمري.

النصر امتلك الأفضلية في الدقائق الأولى من زمن المباراة، ليتمكن لاعبه روني فيرنانديز من تسجيل الهدف الأول، بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الرابعة عشر.

أصحاب الأرض كانوا الطرف الأخطر طوال الشوط الأول، قبل أن يخطف أرسنال هدف التعادل لكارل جينكنسون في الدقيقة 42.

And now we lead! 😄



⚽️ @LacazetteAlex with a left-footed strike

🅰️ @MesutOzil1088 with a backheel flick



🔵 Al-Nasr 1-2 🔴#ArsenalInDubai 🇦🇪 pic.twitter.com/zWMDpkEkRS