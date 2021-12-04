"النصر يُفاوض أفضل مدرب في العالم، التعاقد معه سيُحدث نقلة نوعية"

مازال النصر في طور البحث عن مدرب جديد يخلف البرتغالي بيدرو إيمانويل الذي أقيل من منصبه بعد نحو شهر من تعيينه بسبب عدم تحسن النتائج والأداء، وقد أكد الناقد الرياضي مبارك الشهري أن النادي في مفاوضات مع مدرب اختير سابقًا أفضل مدرب في العالم وأن التعاقد معه سيُحدث نقلة نوعية على جميع الأصعدة، كما كشف أسباب فشل المحادثات مع رودي جارسيا وآبيل فيريرا.

الفريق السعودي يعيش موسمًا صعبًا للغاية، إذ خسر أمام الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا وانهار حلم فوزه باللقب لأول مرة في تاريخه، ومن ثم فرط في 8 نقاط متتالية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي قبل أن يستعيد عافيته قليلًا بالفوز على الأهلي في جدة.

ماذا قال مبارك الشهري عن مفاوضات النصر مع جارسيا وفيريرا؟

الناقد الرياضي القريب من البيت النصراوي أكد أولًا أن المفاوضات مع رودي جارسيا وآبيل فيريرا كانت موجودة وقوية بالفعل، لكنها توقفت مؤخرًا لأسباب مختلفة.

وأضاف عن تلك الأسباب "كان هناك اتفاق بالفعل مع رودي جارسيا، كانت لديه موافقة مشروطة بتعاقد مانشستر يونايتد مع رالف رانجنيك، خاصة أن النصر قدم لجارسا عقد يجعله أغلى مدرب في آسيا".

"ما حدث أن الاتصالات مع المدرب انقطعت تمامًا بعد توقيع المدرب الألماني مع النادي الإنجليزي، وبعدها تحدث المدرب وطلب مهلة 10 أيام لكن النصر رفض تمامًا لعدم وجود وقت، والتفت النادي بعدها إلى آبيل فيريرا مدرب بالميراس لكن تم رفضه، وقد أعلنت إحدى القنوات البرازيلية المتخصصة في كرة القدم أن سبب الرفض يعود لعدم موافقة عائلة فيريرا عليه".

مبارك الشهري:

المفاوض النصراوي يسعى للحصول على موافقة مدرب عالمي سبق أن حقق أفضل مدرب في العالم ..

الحصاد الرياضي ...@Mubark_m9 pic.twitter.com/EdM1fqNitE — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 3, 2021

ماذا قال الشهري عن المدرب "العالمي" الجديد للنصر؟

الشهري أوضح أن خروج جارسيا وفيريرا من دائرة المرشحين دفع النصر للبرتغالي بيدرو مارتينيز المدير الفني لأولمبياكوس اليوناني حاليًا، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه ليس الخيار الأول للإدارة.

وأوضح "بعد انتهاء المفاوضات مع جارسيا وفيريرا تم تقديم عرض ضخم وكبير جدًا للبرتغالي بيدرو مارتينيز، وهو أحد المدربين الكبار في كرة القدم البرتغالية ويُعول عليه كثيرًا، لكنه ليس الخيار الأول للمفاوض النصراوي".

أتم "النصر يسعى حاليًا للحصول على موافقة مدرب عالمي صاحب اسم كبير جدًا سبق أن فاز بلقب أفضل مدرب في العالم، اسم هذا المدرب لم يُنشر أبدًا في أي وسيلة إعلامية سعودية أو خارجية، وإن تم التعاقد معه سينقل النصر نقلة نوعية على جميع الأصعدة، سواء فنيًا أو إعلاميًا أو إعلانيًا أو جماهيريًا أو حتى على مستوى ترويج اسم الفريق في أوروبا".

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