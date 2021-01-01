النصر يعلن عن نقل لاعبه إلى المستشفى قبل مواجهة الأهلي

هل يلحق لاعب النصر بمواجهة الأهلي؟

أعلن نادي النصر السعودي، عن نقل أحد أهم لاعبيه إلى المستشفى، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، قبل مواجهة الفريق أمام الأهلي، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يستعد لمواجهة الأهلي على رديف ملعب الجوهرة المشعة، يوم الخميس القادم، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن نقل فراس البريكان إلى إحدى مستشفيات مدينة الرياض.

وكتب النصر عبر حسابه: "يرقد نجم الفريق الأول الكابتن فراس البريكان في أحد مستشفيات مدينة الرياض، وذلك بسبب وعكة صحية تعرض لها، دعواتنا لك بالشفاء العاجل يا فراس".

البريكان واحدًا من العناصر المهمة التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق النصر، بقيادة الكرواتي ألين هورفات، حيث لم يتم الإعلان عن موقفه من دعم فريقه خلال مواجهة الأهلي المهمة المقبلة.

النصر يحتل المركز السابع برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 35، في ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين.