النصر يعلن عن قرار يقرب مسلي آل معمر من رئاسته

مسلي آل معمر أصبح على بعد خطوات من رئاسة النصر

أعلن نادي النصر، عن تلقيه خطابًا رسميًا من جانب اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، بشأن القوائم المرشحة لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي.

منافسة شرسة بين مسلي آل معمر وغانم بن مذيكر على منصب رئيس نادي النصر، خلفًا لصفوان السويكت الذي تم اتخاذ قرار من جانب وزارة الرياضة بحل مجلس إدارته، وفتح باب الانتخابات لترشح مجلس جديد.

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وأشار نادي النصر خلال بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن إدارة النصر قد تلقت خطابًا من اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية، يتضمن القائمة الأولى للقوائم المرشحة للرئاسة وعضوية مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية، والذي سيعقد يوم الخميس القادم الأول من إبريل.

وأكد النصر على أن سبب الاستبعاد من الانتخابات، هو عدم إرفاق الرئيس والأعضاء الإقرار بالمسؤولية التضامنية، وفقًا للمادة 20/8 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات يوم الأربعاء المقبل، في حين تعقد الجمعية العمومية وعملية الاقتراع يوم الخميس مطلع شهر إبريل المقبل.

وبذلك أصبح طريق مسلي آل معمر نحو رئاسة النصر ممهدًا، وذلك بعدما تقدم بأوراق ترشحه، بدعم من جانب الأمير خالد بن فهد، الرمز النصراوي، وهو ما رحب به جميع أعضاء النادي.