النصر يعلن عن إتمام التعاقد مع مارتينيز لاعب أتلانتا

النصر السعودي ينجح في الحصول على خدمات مارتينيز.

أعلن عبد العزيز بغلف، العضو الذهبي بنادي النصر، عن حسم ناديه صفقة ضم الأرجنتيني جونزالو مارتينيز، من صفوف فريق أتلانتا الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

إدارة النصر كانت قد دخلت في مفاوضات جادة مع أتلانتا، من أجل ضم مارتينيز، ليعلن رئيس ناديه موافقته على انضمامه لصفوف الفريق السعودي.

بغلف نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة يعلن خلالها عن إتمام النصر لصفقة مارتينيز بشكل رسمي، موجهًا الشكر إلى إدارة النادي.

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وجاء نص التغريدة كالآتي: "الثالثة، تمت وقبل قليل رسميًا، شكرًا من القلب للحبيب الغالي، الداعم والعاشق الكبير، مارتينيز نصراوي عالمي".

مارتينيز يلعب في مركز صناعة اللاعب، بالإضافة إلى الجناحين الأيمن والأيسر، حيث شارك مع فريقه خلال 54 مباراة، نجح خلالهم في تسجل 11 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة لزملائه.

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وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن صفقة انتقال مارتينيز من أتلانتا إلى صفوف النصر، ستكون مقابل 18 مليون دولار، وهو ما سيجعلها أعلى صفقة في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم.