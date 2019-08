النصر يعلن طرح تذاكر مواجهة الوحدة بدوري أبطال آسيا

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة، عن طرق تذاكر مباراة الفريق أمام الوحدة الإماراتي بدوري أبطال آسيا.

النصر يستعد لملاقاة الوحدة يوم الإثنين المقبل، في إطار منافسات ثمن نهائي البطولة، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وكشف النصر عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" عن موعد بدء بيع تذاكر المباراة الهامة.

Starting from tomorrow 4:00 pm, tickets for #ACL2019 match @AlNassrFC vs @AlWahdaFCC

will be available at @AlNassrFcStore in Riyadh. pic.twitter.com/DipkqjKJUu