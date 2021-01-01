النصر يعلن تفاصيل إصابة حمدالله .. وكواليس سفره للمغرب

إصابة قوية تبعد حمدالله فترة طويلة

كشف نادي النصر في بيان رسمي، تفاصيل إصابة المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم الفريق وسفره إلى بلاده مؤخرًا من أجل التأهيل من الإصابة.

وكان حمدالله قد غادر إلى بلاده من أجل خوض برنامج علاجي وتأهيلي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، وأبعدته بشكل كبير عن مباريات العالمي.

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ويعاني المهاجم المغربي في الوقت الحالي من تمزق في العضلة الضامة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي في المغرب ويعود مباشرة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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وقال النصر في بيان رسمي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الإصابة تمزق في العضلة الضامة، وافقت إدارة النادي على مغادرته إلى المغرب لإكمال برنامجه التأهيلي".

وأضاف: "يعود حمدالله في جاهزية تامة للمشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق بإذن الله"، مشيرًا إلى أهمية اللاعب في جاهزية كاملة.

وكشف النصر أيضًا خلال البيان عن إصابة أيمن يحيى بآلام في البطن، حيث بدأ في تدريبات الكرة من الثلاثاء، من أجل العودة للمشاركة مع الفريق.

ويسعى النصر لاستعادة مستواه خلال الفترة الماضية، بعد فقدان الكثير من النقاط بشكل صادم منذ بداية الموسم الحالي في واقعة تاريخية بالنسبة له في الدوري السعودي للمحترفين.