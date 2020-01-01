النصر يطلب من فيتوريا تقريرًا فنيًا عن الثلاثي الأجنبي

هل يرحل الثلاثي الأجنبي عن النصر؟

طالبت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، برفع تقريرًا فنيًا عن ثلاثي الفريق الاسترالي براد جونز، والبرازيليين مايكون بيريرا وبيتروس ماتيوس.

النصر كان قد تعاقد مع بيتروس في يونيو 2018 قادمًا من ساوباولو البرازيلي، لمدة موسمين، ومواطنه مايكون من جلطة سراي لمدة موسم ونصف في فبراير 2019، وجونز من فينورد الهولندي في أغسطس 2019.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، إلى أن إدارة النصر طلبت من فيتوريا بدراسة عقود الثلاثي، ورفع تقارير فنية عن الثلاثي، لتحديد رغبته في استمرارهم من عدمها، قبل النظر في عقودهم التي ستنتهي بنهاية الموسم الحالي.

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إدارة النصر تسعى خلال الفترة الحالية، لرصد وتقييم اللاعبين المعارين إلى الأندية الأخرى، ومدى مشاركتهم، والنجاحات التي حققوها، من أجل عرضها على فيتوريا، لتحديد مصيرهم بالاستمرار في الإعارة أو استعادتهم مع الموسم الجديد.

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ومن جانبه، منح فيتوريا لاعبيه 12 نوعًا من أنواع التدريبات اللياقية والبدنية الجديدة، حيث شرح طريقة أدائها، من أجل كسر الروتين التدريبي المعتاد.

فيتوريا لم يحدد للاعبي النصر وقتًا للتدريبات، حيث طلب منهم بأن لا يقل التدريبات عن النصف ساعة يوميًا، ولهم الحرية في إطالتها إلى ساعة أو ساعة ونصف كما يريد ويتحمل كل لاعب.