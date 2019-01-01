النصر يطالب فيتوريا بترشيح جهاز فني برتغالي من أجل الفئات السنية

النصر يسعى لتكرار التجربة البرتغالية في مراحل الناشئين والشباب

عبده الليثي فيسبوك تويتر

طالبت إدارة نادي النصر السعودي، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق، ترشيح جهاز فني متكامل للإشراف على مختلف الفئات السنية.

وكان النصر قد أعلن عن رحيل هيلدر كريستافو، مؤخرًا مما دفعهم للبحث عن جهاز جديد يشرف على قطاع الناشئين بمختلف أعماره السنية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن النصر طالب المدير الفني البرتغالي بترشيح جهاز فني كامل من بلاده لخلافة كريستوفاو.

وأشارت التقارير أن الإدارة تسعى لتغيير جذري في قطاع الناشئين والشباب بشكل كامل، حيث في الوقت الحالي قامت الإدارة ببعض الاتصالات ببعض المدربين.

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وسيتم إسناد المهمة لبعض المدربين الوطنيين حتى يصل الجهاز الفني البرتغالي الذي سوف يرشحه روي فيتوريا المدير الفني للفريق الأول.

وأحدث فيتوريا طفرة كبيرة مع النصر خلال الفترة الأخيرة، خاصًة في الموسم الماضي، بعد التتويج بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.