"النصر يشبه مخبز الصامولي" .. الدوسري يسخر من تغريدة العالمي

سخر الإعلامي الرياضي دباس الدوسري من نادي النصر، وذلك بتشبيهه بمخبز "الصامولي"، وذلك بعد تغريدته المثيرة للجدل خلال الفترة الماضية.

وكان نادي النصر قد نشر تغريدة منذ أيام، كتب فيها "8+1"، وهو الأمر الذي جعل الجماهير تعتقد أن العالمي يقصد التعاقد مع لاعب جديد، ولكن تبين الأمر أنه ليس له علاقة بأي لاعب.

ما هي قصة تغريدة 8+1؟

تويتر النصر كان قد نشر صورة حملت الرمز "8+1" قبل عدة أيام، وقد فسرها الجميع بأنها تخص التعاقد مع أحد اللاعبين الجدد، وتوقع العديد أن يكون كنو.

الهلال أعلن في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضي تجديد عقد اللاعب السعودي، قبل أن يُصدر النصر بيانًا يؤكد به توقيع اللاعب له واتخاذه الإجراءات المناسبة لحفظ حقوقه القانونية وبينها شرط جزائي في العقد بقيمة 27 مليون ريال سعودي.

وقد بدأ الجمهور الأزرق يسخر من تغريدة 8+1، بل حتى تويتر الهلال الرسمي سخر بطريقة غير مباشرة بنشره تغريدة روج بها لمقطع فيديو عن كواليس الفوز بكأس السوبر السعودي، إذ كتب "بعد قليل .. كواليس 63+1".

كنو وقع للنصر بالفعل لكنه تراجع وجدد عقده مع الهلال عقب تقريب وجهات النظر بين الطرفين فيما يخص البنود المالية للعقد الجديد، وقد جرت المفاوضات الجديدة عقب الفوز على الفيصلي مساء الخميس والتتويج بكأس السوبر.

ما هي القصة الحقيقية لتغريدة 8+1، وما علاقتها بالهلال؟

حساب ملعب مرسول بارك على تويتر أوضح سر تغريدة النادي العاصمي، مشيرًا إلى أنها تتعلق بعودة التذاكر الموسمية لحضور مباريات النصر في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

إدارة الملعب أطلقت مبادرة بعنوان 8+1 تتضمن تذكرة موسمية لحضور 8 مباريات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وتذكرة مجانية لحضور قمة دور الـ8 في كأس الملك بين النصر والهلال.

كيف سخر الدباس من تلك التغريدة؟

ونشر الدوسري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يسخر خلالها من نادي النصر وتغريدته السابقة التي حملت "8+1".

وجاء نص تغريدة دباس كالآتي: "تصريفة: مخبز حارتنا عرض تشتري 8 صامولي تاخذ 1 مجانًا، 8+1، شاهي دباس".

تصررررريفة :

مخبز حارتنا عندهم عرض تشتري 8 صامولي تأخذ 1 مجانا 😜



8 + 1 😂#شاهي_دباس — دباس الدوسري (@dbasdosari1) January 9, 2022

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