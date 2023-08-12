النصر يستقر على معوض عبد الله مادو أمام الهلال .. والأهلي يدفع الثمن!

قطبا الرياض في مواجهة كبرى مساء اليوم في البطولة العربية

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يسعى النصر لحصد أول ألقاب الموسم الجديد حين يلتقي جاره وعدوه اللدود، الهلال، مساء اليوم في نهائي بطولة كأس الملك سلمان العربية، وسيفتقد الفريق لخدمات مدافعه عبد الله مادو الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة الشرطة العراقي في نصف النهائي.

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مادو كان قد غادر الملعب في الدقائق الأخيرة من مواجهة نصف النهائي، وقد أوضحت الفحوصات الطبية التي خضع لها فيما بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية سيُبعد عن الملاعب لمدة لا تقل عن 4 أسابيع.

صحيفة الرياضية السعودية أشارت إلى أن المدرب لويس كاسترو اختار الدفع بالسعودي عبد الإله العمري ليُعوض مادو في التشكيل الأساسي أمام الهلال، فيما أشارت إلى أن النصر استعاد خدمات علي لاجامي بعد انضمامه للتدريبات الجماعية مساء أمس.

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النصر تضرر بالطبع من إصابة مادو لكن الأهلي من سيدفع الثمن الأكبر لتلك الإصابة واختيار العمري للعب أساسيًا أمام الهلال، حيث كان يُمني نفسه بالحصول على المدافع الشاب خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري ليلعب بجانب روجير إيبانيز الذي ضمه من روما مؤخرًا.

الأهلي تقدم بعرض رسمي لضم العمري بالفعل وكانت التوقعات بموافقة النصر وانتقال اللاعب عقب انتهاء البطولة العربية، لكن إصابة مادو وغيابه لمدة شهر تقريبًا واعتماد كاسترو على صاحب الـ24 عامًا لتعويضه سيجعل تخلي النصر عنه أشبه بالمستحيل.

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