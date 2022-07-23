النصر يستفسر من الأهلي عن أليو ديانج لضمه

هل ينتقل ديانج للنصر السعودي؟

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، استفسرت من الأهلي المصري، عن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق.

النصر يريد ضم أليو ديانج من الأهلي

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية، على أن نادي النصر استفسر عن موقف المالي أليو ديانج من أجل ضمه، ولكن لم يتم إرسال عرض رسمي حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن النصر اكتفى فقط بالتعرف على رغبة اللاعب وموقف الأهلي، سواء بالموافقة أو الرفض عبر وسطاء.

وسبق وارتبط اسم أليو ديانج بنادي النصر خلال الصيف الماضي، ولكن اللاعب استمر في النهاية مع الأهلي المصري، الذي يقدم معه مستوى مميز.

من هو أليو ديانج؟

المالي كان قد انضم للقلعة الحمراء في صيف 2019، ويمتد عقده حتى نهاية موسم 2025-2026.

الدبابة هو اللقب الذي يفضل جمهور الأهلي إطلاقه عليه، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها مع الفريق منذ انضمامه، حتى أصبح عاملًا مهمًا في وسط الملعب.

ولم يحصد اللاعب أي بطولات مع الأندية التي مثلها من قبل، فيما كانت بداية عهده مع البطولات مع الأهلي، بواقع ستة ألقاب؛ لقبي دوري أبطال إفريقيا، ومثلهما كأس السوبر الإفريقي، ولقب وحيد دوري مصري ولقب كأس مصر.