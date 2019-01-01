النصر يستبعد موسى وإمرابط من قائمة الملحق الآسيوي

النصر يسعى لاستعادة أدائه في المباريات المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، قائمة الفريق التي أرسلت للاتحاد الآسيوي للمشاركة في ملحق بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان فيتوريا قد تولى تدريب النصر مؤخرًا، لاستمرار المنافسة على لقب الدوري خلال الفترة المقبلة، واللحاق بالهلال صاحب صدارة البطولة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن القائمة ضمت 28 لاعبًا لمواجهة الفائز في مباراة المحلق الآسيوي، حيث استبعد كلًا من نور الدين إمرابط وأحمد موسى.

وجاء استبعاد الثنائي مفاجأة بالنسبة لجماهير العالمي، حيث ضم كلًا من الاسترالي برادلي جونز والبرازيليين مايكون بيريرا وجوليانو، والمغربي عبدالرازق حمدالله وعبدالله الخيبري وعبدالله السالم.

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ومن المفترض أن يلعب النصر مباراة التأهل يوم الثلاثاء 19 من فبراير الجاري على أرضه ووسط جماهير على ملعب "الملز" حيث يحضر له جيدًا.