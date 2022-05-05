النصر يستأنف على عقوبات كنو لأنها غير مرضية!

كشفت تقارير إعلامية، عن عدم رضا إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، بالقرارات التي اتخذتها غرفة فض المنازعات، بقضية محمد كنو لاعب وسط نادي الهلال.

كنو تسبب في أزمة، حينما وقع على عقود انضمامه لنادي النصر في الفترة الحرة له، ثم قام بتجديد عقده مع نادي الهلال، ليقوم مسؤولي النادي الأصفر بتقديم شكوى ضد.

ما هي القرارات التي تم اتخاذها ضد كنو؟

قضية النصر وكنو والهلال كانت الشغل الشاغل للوسط الرياضي السعودي منذ يناير الماضي، وسط استنكارات من النصراويين لتأخر الجهات المسؤولة في إصدار القرارات.

اللاعب دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم في يناير الماضي، ودخل في مفاوضات مطولة مع ناديه لتجديد العقد، لكن اختلف الطرفان في الأمور المالية.

هنا دخل العالمي على الخط وقدم عرضًا مغريًا لكنو، ليقوم الأخير بالفعل بالتوقيع على عقود ارتداء القميص الأصفر في نهاية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر.

لكن بعدها نجح الهلال في إقناع كنو بالتجديد، وبالفعل وقع على عقود بقائه في القلعة الزرقاء، ليخالف اللوائح بالتوقيع لناديين في آن واحد.

النصر قدم شكوى رسمية للجهات المسؤولة، لتقوم غرفة فض المنازعات قبل يومين بإنصافه، وإيقاف كنو وحرمان الهلال من التعاقدات، بجانب إجبارهما على دفع تعويض مادي للعالمي. (طالع التفاصيل)

ما هو رد فعل النصر على قرارات معاقبة كنو والهلال؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الحميدي، مقدم برنامج "شوت" عبر قناة "SSC" الرياضية، عن رد فعل إدارة النصر حول القرارات التي اتخذت ضد كنو والهلال.

الحميدي قال خلال برنامجه: "نادي النصر لديه نية خلال الأيام القادمة لتقديم استئناف على القرارات التي صدرت في قضية كنو".

وتابع: "النصر يرى أن هناك بعض القرارات لا تتناسب مع رؤيته في القضية، وأيضًا في الإطار المالي يرى بعض الأمور التي لم تنصف النادي الأصفر، ولذلك قرر النادي تقديم استئناف على القرارات".

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