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النصر يسافر للبرتغال ويستعد للموسم الجديد بأربع وديات

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النصر
نادي النصر السعودي يسافر للبرتغال من أجل بدء الاستعداد للموسم الجديد في معسكره الخارجي الذي يتخلله أربعة لقاءات ودية.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي النصر السعودي عن توجه الفريق الأول لكرة القدم للبرتغال استعدادًا لإنطلاق الموسم الجديد، وهو المعسكر الذي سيقام في مدينة لشبونة.

جاء هذا في بيان أصدره النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وأكد من خلاله أن البعثة قد غادرت للبرتغال صباح اليوم الجمعة.

وكان نجوم الفريق الأول قد خاضوا تدريبهم الأخير في العاصمة الرياض مساء الأمس تحت قيادة المدير الفني البرتغال للفريق روي فيتوريا.

وينطلق المعسكر بمجرد وصول البعثة للبرتغال وحتى أول أيام شهر أغسطس المقبل، وستشهد خوض الفريق لأربع مباريات ودية.

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وكان نجوم النصر قد خضعوا للكشوفات الطبية اللازمة قبل انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد يوم الإثنين الماضي في عيادات الشريك الطبي للنادي.

جدير بالذكر أن النصر سيبدأ مشواره في الدوري السعودي للمحترفين يوم ٢٢ أغسطس، وهو حاملًا للقب البطولة التي حصل عليها في الموسم المنصرم.

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