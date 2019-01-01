النصر يرفض نقل أو تأجيل مواجهة أحد في بيان رسمي

النصر السعودي يرفض اقتراحي رئيس اتحاد الكرة السعودي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قدم نادي النصر، خطابًا رسميًا إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي، يرفض خلاله إقامة مباراة الفريق أمام أحد خارج مدينة الرياض، أو تأجيلها، بسبب عدم جاهزية ملعب الملك فهد الدولي وملعب الأمير فيصل بن فهد.

قصي الفواز رئيس الاتحاد السعودي، كان قد خرج بتصريحات تليفزيونية، أكد خلالها على أن هناك خيارين في مباراة النصر وأحد، بإقامة المباراة خارج الرياض، أو تأجيلها.

النصر نشر بيانًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يشدد خلاله على أن الإدارة لن تتنازل عن حقها في لعب مباراتها في الوقت المحدد يوم الأحد بمدينة الرياض.

إدارة نادي النصر تؤكد رفضها التام لتأجيل مباراة #النصر_أحد أو نقلها خارج مدينة الرياض pic.twitter.com/kdGJp4ypn4 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 23, 2019

إدارة النصر ترفض اقتراح رئيس اتحاد الكرة، بتأجيل المباراة، نظرًا لضغط المباريات المجدولة مبقًا في الفترة القادمة.

وكانت إدارة النصر قد طالبت منذ بداية الموسم، بتحسين وضع ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض، ولم يتم الأخذ بهذه المطالبات بشكل جاد من قبل الاتحاد السعودي، وتم إصدار عقوبات انضباطية بسبب تلك التصريحات التي تنتقد أرضية الملعب.