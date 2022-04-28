النصر يدرس تقديم عرضًا لا يقاوم لضم رودريجيز

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، دخلت في مفاوضات مع الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب الريان القطري، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت بعض الأخبار قد انتشرت خلال الفترة الماضية، حول هروب رودريجيز من ناديه الريان القطري، وهو الأمر الذي نفاه مدرب الفريق التشيلي نيكولاس كوردوفا.

وأشار موقع "infobae" الكولومبي، إلى أن رودريجيز سيغادر نادي الريان القطري خلال الصيف القادم، ويبحث وكيله خورخي مينديز عن نادٍ جديد للاعب.

رودريجيز يريد العودة مرة أخرى للعب في أوروبا، ولذلك كلف وكيل أعماله بالبحث عن عرض أوروبي جديد، في ظل عدم رغبته في استكمال عقده مع الريان.

وأضاف الموقع أن هناك بالفعل بعض الفرق الأوروبية التي تريد التعاقد مع اللاعب الكولومبي، سواء من البرتغال أو تركيا، ولكنه قد يستمر في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة.

وتعد أبرز الأندية العربية التي ترغب في ضم رودريجيز هو النصر السعودي، حيث يجهز مسؤوليه عرضًا لا يُقاوم من أجل إقناع نجم ريال مدريد السابق لارتداء القميص الأصفر.

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وهناك عائق وحيد أمام رودريجيز للعودة إلى أوروبا، وهو راتبه المرتفع، حيث يحصل على 12 مليون يورو سنويًا، ويجب عليه أن يُخفض راتبه للعودة إلى أوروبا مرة أخرى.