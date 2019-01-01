دوري الخليج العربي

النصر يخطف فوزًا صعبًا على خورفكان في الدوري الإماراتي

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الدوري الإماراتي يشهد منافسات قوية في الموسم الحالي

حقق النصر فوزًا صعبًا على نظيره خورفكان، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يخطف ألفارو نيجريدو الثلاث نقاط من ركلة الجزاء في الثاني.

شهدت المباراة فرص كبيرة من الفريقين ولكن لم ينجح اللاعبين في ترجمتها إلى أهداف بأي شكل من الأشكال، وتتجه المباراة في شوطها الأول للتعادل السلبي.

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وفي الدقيقة 75 تحصل نادي النصر، على ركلة جزاء، ليسددها نيجريدو بنجاح داخل شباك خورفكان ليحصل على ثلاث نقاط هامة.

وارتفع رصيد النصر إلى 10 نقاط في المركز الخامس في ترتيب دوري الخليج العربي، بينما تجمد رصيد خورفكان عند نقطتين في المركز الأخير بالدوري.

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