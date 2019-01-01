النصر يخصص طائرتين لموسى وإمرابط لنقلهما بعد التوقف الدولي للحاق بالديربي

تصرف رائع من إدارة النصر تجاه محترفيها

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن قرار النصر السعودي تجاه كلًا من أحمد موسى ونور الدين إمرابط بشأن ديربي النصر والهلال.

ويستضيف النصر نظيره الهلال، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب "الملز" يوم 29 من شهر مارس الجاري.

وكشفت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، اليوم الخميس، كيفية نقل كلًا من النيجيري أحمد موسى والمغربي نور الدين إمرابط للحاق بمواجهة الهلال.

وأشارت الصحيفة أن النصر قام باستئجار طائرتين خاصتين لنقل اللاعبين إلى الرياض مباشرة عقب الانتهاء من مباراتهما مع منتخباتهما.

ويعد لقاء الهلال والنصر، هو لقاء قمة الدوري السعودي في الموسم الحالي بتواجد الزعيم في الصدارة والعالمي في وصافة الترتيب وستتسم بالقوة.

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ويحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 56 نقطة بعد مرور 23 جولة حقق الفوز في 17 وتعادل في 5 وتلقى هزيمة واحدة فقط.

بينما يأتي النصر في الوصافة برصيد 52 نقطة، حيث فاز في 16 لقاء وتعادل في 4 وتلقى 3 هزائم.