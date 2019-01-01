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دوري أبطال آسيا

النصر يخصص دخل مواجهته أمام الوصل لمشجعه الراحل

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الفقيد رحل بعد وداع كأس خادم الحرمين

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

نعى نادي النصر السعودي وفاة مشجعه سلطان بن مفرج بن حامد البشري، الذي وافته المنية عقب وداع فريقه لكأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي ودع كأس الملك من دور نصف النهائي، بتلقي الهزيمة أمام الاتحاد برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي امتدت للأشواط الإضافية.

وتقدم سعود آل سويلم؛ رئيس النادي، نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف والجماهير، بالتعازي إلى أسرة المشجع الراحل.

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آل سويلم كذلك وجه بتخصيص حصة النصر من دخل تذاكر مباراته المقبلة أمام الوصل الإماراتي، لأسرة الفقيد.

ويواجه العالمي، الإمبراطور الإماراتي في السابع من مايو المقبل، على استاد الملك فهد الدولي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، بينما يتذيل الوصل الترتيب بثلاث نقاط.

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