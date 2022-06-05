النصر يُحدد سعرًا صادمًا للسماح لأبو بكر بالرحيل

المهاجم الكاميروني مطلوب في عديد الأندية

كشف الصحفي التركي إكرم كونور عن ترحيب إدارة نادي النصر السعودي بفكرة التخلي عن المهاجم فينسنت أبو بكر خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، لكنها حددت سعرًا صادمًا للموافقة على أي من العروض المقدمة له.

المهاجم الكاميرون انضم إلى النصر مطلع الموسم الجاري قادمًا من بيشيكتاش التركي بعد صراع شرس مع الاتحاد، ورغم أنه لم يُقدم الأداء المتوقع إلا أن أداءه مع منتخب بلاده كان ملفتًا للغاية خاصة خلال كأس أمم إفريقيا 2021.

ما هو السعر الذي حدده النصر لبيع أبو بكر؟

المهاجم صاحب الـ29 عامًا ارتبط بالعودة إلى أوروبا بعد تألقه الملفت في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة وقيادة منتخب بلاده للفوز بها ومن ثم للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد المواجهة الدرامية مع المنتخب الجزائري.

الصحفي التركي أوضح أن فيناربخشة هو أكثر الأندية اهتمامًا بأبو بكر، خاصة مع الحديث عن أنه مطلوب بالاسم للمدرب الجديد جورجي جيسوس الذي تولى مهمة تدريب الفريق رسميًا منذ عدة أيام.

كونور أضاف أن النادي التركي يجد منافسة من عدة أندية إسبانية وإنجليزية، مشيرًا إلى أن النصر حدد مبلغ 10 ملايين يورو تقريبًا للسماح بلاعبه بالرحيل بعد موسم واحد قضاه في الرياض.

كيف كان موسم أبو بكر مع النصر؟

موسم أبو بكر مع النصر لم يصل للطموحات والآمال التي صاحبت انضمامه للفريق في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه التركي.

المهاجم لعب 21 مباراة مع الأصفر في الدوري السعودي لم يُسجل بها سوى 8 أهداف وصنع 3.

موسم أبو بكر تأثر بعدة عوامل سلبية أبرزها الإصابات وتراجع مستوى النصر بشكل عام وتواجده مع منتخب بلاده لخوض غمار كأس أمم إفريقيا.

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