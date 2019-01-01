النصر يحاول تفادي أزمة الاستبعاد من دوري أبطال آسيا

النصر يسعى لتسوية الأزمة قبل الاستبعاد من دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن النصر السعودي في الوقت الحالي يسعى لتفادي الاستبعاد من منافسات دوري أبطال آسيا في النسخة الجديدة.

ووصل النصر في الوقت الحالي إلى دور ربع النهائي، حيث فاز ذهابًا على السد القطري بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويسعى للوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن النادي في الفترة الأخيرة يشهد تحركات من أجل تفاد إبعاد الفريق من المشاركات في النسخة الجديدة بسبب عدم استيفاء شروط الرخصة الآسيوية.

وتأتي الأزمة في عدم تواجد في محضر تسلم بين الإدارة الجديدة والسابقة، مما يؤدي لعدم وجود تقرير مالي عن الفترة الماضية بالنسبة لإدارة النصر.

وأشارت التقارير أن مسئولي النصر في الوقت الحالي يحاولون الخروج من المأزق بشكل قانوني للمشاركة بشكل طبيعي خلال النسخة المقبلة.