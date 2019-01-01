النتائج المباشرة
كأس خادم الحرمين الشريفين

النصر يجهز نور الدين أمرابط لمواجهة الاتحاد

آخر تحديث
التعليقات()
لاعب النصر كان يعاني من تمزق في العضلة الضامة
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يعود المغربي نور الدين أمرابط، لاعب وسط فريق النصر السعودي، لتدريبات الفريق الجماعية، خلال اليومين المقبلين.

نور الدين أمرابط غاب عن تدريبات ومباريات النصر الفترة الأخيرة، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن أمرابط أبدى تجاوبًا كبيرًا مع مرحلة التأهيل، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، حصل على موافقة لتجهيز نور الدين أمرابط بدنيًا، للمشاركة أمام الاتحاد.

اختيارات المحررين

وتعرض أمرابط للإصابة خلال مباراة الرائد، في المباراة التي فاز بها النصر بخمسة أهداف دون رد، في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يستعد لمواجهة الاتحاد مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

إغلاق