النصر يجهز نور الدين أمرابط لمواجهة الاتحاد

لاعب النصر كان يعاني من تمزق في العضلة الضامة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يعود المغربي نور الدين أمرابط، لاعب وسط فريق النصر السعودي، لتدريبات الفريق الجماعية، خلال اليومين المقبلين.

نور الدين أمرابط غاب عن تدريبات ومباريات النصر الفترة الأخيرة، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن أمرابط أبدى تجاوبًا كبيرًا مع مرحلة التأهيل، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

🔵 مع وصول جيوفينكو إلي الهلال كنا نعرف أن لديه مكان آمن في القائمة الآسيوية، ومن الناحية المنطقية كنت أعلم بصعوبة الانضمام إلي قائمة الهلال الآسيوية، مع أنني كنت أريد اللعب في تلك البطولة.



جوناثان سوريانو 🗣️ pic.twitter.com/7MXULEWnrp — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 20, 2019

البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، حصل على موافقة لتجهيز نور الدين أمرابط بدنيًا، للمشاركة أمام الاتحاد.

وتعرض أمرابط للإصابة خلال مباراة الرائد، في المباراة التي فاز بها النصر بخمسة أهداف دون رد، في الجولة 26 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

النصر يستعد لمواجهة الاتحاد مساء يوم السبت المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.