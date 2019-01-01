النصر يجهز للديربي بحزمة قرارات صارمة

الهلال صدارته مهددة في ديربي الرياض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يستعد نادي النصر السعودي لاستضافة الهلال في لقاء ديربي حاسم، ضمن الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المباراة من المقرر أن تقام في 29 من الشهر الجاري على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن إدارة العالمي وضعت إجراءات صارمة لتنظيم اللقاء، حيث خاطبت الجهات المختصة، لضمان خروج اللقاء بصورة تنظيمية مشرفة على أن توج فرق ميدانية بالمدرجات.

النصر يطرح تذاكر الديربي والذهبية بـ5000 ريال

وأوضحت مصادر للصحيفة أن إدارة النصر ستطبع تذاكر بألوان مختلفة للمباراة تتناسب مع تقسيم المدرجات، حيث يحصل جمهور العالمي على 70% مقابل 30% لجمهور الزعيم من سعة الاستاد.

كذلك سيخصص النصر بوابات معينة لجماهير كل نادٍ تقوده إلى المقاعد المخصصة له، لمنع دخول جماهير أي منهما إلى الأخرى حتى وإن كانت فارغة.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول الترتيب برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين فقط عن النصر، صاحب الوصافة، والذي أمامه فرصة لاعتلاء الصدارة حال تحقيقه الفوز.