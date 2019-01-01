النصر يتوصل لاتفاق مع الجبرين لتجديد عقده

النصر يسعى لتأمين الجبرين من العروض المقدمة له

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يسعى النصر السعودي في الوصول لاتفاق مع عبدالعزيز الجبرين، لاعب الفريق لتجديد عقده خلال الفترة المقبلة، للحفاظ عليه من محاولات الأندية الأخرى في ضمه.

ويعد الجبرين من اللاعبين المهمين في الفترة المقبلة للنصر، حيث انضم في 2014 للنصر، بعد منافسة قوية مع الهلال وقتها فاز بها العالمي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المواطن" السعودية، أن إدارة النصر برئاسة سعود آل سويلم، نجحت في التوصل لاتفاق مع الجبرين لتجديد عقده.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب سيجدد عقده لمدة 3 سنوات مقبلة، بمقابل مادي قد يصل إلى 4 ملايين يورو، ويتبقى فقط توقيع اللاعب على العقود.

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وأبدى أكثر من نادي في الفترة الأخيرة رغبته في التعاقد مع الجبرين من النصر السعودي، خاصًة أن عقده سينتهي بنهاية الموسم الجاري.