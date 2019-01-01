النصر يتوج بجائزتي أفضل لاعب ومدرب في الجولة الـ25 من الدوري السعودي

النصر حقق فوزًا هامًا على الهلال الجولة الماضية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

استحوذ نادي النصر على جائزتي أفضل مدرب وأفضل لاعب في الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وحقق النصر فوزًا هامًا على الهلال، ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين، بنتيجة 3 أهداف لهدفين، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية.

وحصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي، على جائزة أفضل مدرب بعد قيادة العالمي إلى صدارة الدوري بعد الفوز على الزعيم.

وأيضًا صاحب رأسية الفوز، البرازيلي برونو أوفيني لاعب النصر تسلم جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للجولة الـ25 بعد تسجيله هدفي الفوز في مرمى الهلال.

ويواجه النصر اليوم نظيره الرائد، ضمن الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خارج ملعبه، حيث يسعى لتأمين صدارته للترتيب.

رابطة #الدوري_السعودي_للمحترفين تسلم مدرب @AlNassrFC روي فيتوريا جائزة أفضل مدرب في الجولة 25 من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان ..



كما تسلم لاعب @AlNassrFC برونو أوفيني جائزة أفضل لاعب في الجولة 25 || pic.twitter.com/BCFGTuNslp — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) April 4, 2019

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي برصيد 58 نقطة بعد مرور 25 مباراة حيث حقق الفوز في 18 لقاء وتعادل في 4 وتلقى 3 هزائم.