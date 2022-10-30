النصر يتفق على 4 مواجهات قوية في معسكر الإمارات

تعرف على مباريات النصر في معسكر الإمارات

يستعد فريق نادي النصر، لخوض معسكره في الإمارات خلال فترة التوقف الحالية، التي يشهدها دوري روشن للمحترفين السعودي.

ويتوقف دوري روشن للمحترفين خلال الوقت الحالي، بسبب تواجد الأخضر السعودي حاليًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

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وكشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز العصيمي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تلقي العالمي موافقات 4 أندية إماراتية على خوض مباريات ودية.

وجاء نص ما كتبه العصيمي كالآتي: "تلقى العالمي عدد من موافقات الأندية الإماراتية، لخوض مباريات تجريبية أثناء المعسكر الخارجي".

وتابع: "العين، الوحدة، بني ياس والشارقة، الجميع يحب العالمي، وبين العالمي وأهل الإمارات قصة كبيرة، بالتوفيق للعالمي يا رب".

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