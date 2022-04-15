النصر يتخذ قرارًا صادمًا تجاه أبو جبل رغم نفيه التوقيع!

كشف الإعلامي الرياضي محمد العاطفي، عن اتخاذ إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قرارًا صادمًا تجاه الحارس المصري محمد أبو جبل؛ حارس مرمى الزمالك الحالي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أكدت على أن نادي النصر حصل على توقيع أبو جبل، لكي ينضم لصفوف العالمي بداية من الموسم القادم في صفقة انتقال حر.

أبو جبل ينفي توقيعه للنصر

انتشرت أخبارًا خلال الفترة الماضية، تؤكد أن نادي النصر حصل على توقيع محمد أبو جبل، استعدادًا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في صفقة انتقال حر.

أبو جبل تألق بشكل لافت للنظر رفقة منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت يناير الماضي، مما جعله هدفًا للعديد من الأندية على رأسهم النصر.

وعلق الحارس المصري على توقيعه للنصر قائلًا: "لم يحدث وأن وقعت لأي فريق آخر، وكل ما تردد حول توقيعي لفريق آخر غير صحيح، أنا ملتزم بعقدي مع الزمالك وأعمل على تجديد عقدي". اقرأ تصريحات أبو جبل بالكامل

النصر يتخذ قرارًا صادمًا تجاه أبو جبل

ونشر العاطفي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن اتخاذ نادي النصر لقرار صادم تجاه محمد أبو جبل.

وجاء نص تغريدة العاطفي كالآتي: "تسعى إدارة النصر لتسويق الحارس المصري محمد أبو جبل، لعدد من الأندية السعودية، بعد توقيعها معه بعقد رسمي لمدة عامين، والتعاقد مع حارس أجنبي آخر".

يأتي يذلك في ظل تشكيك الكثيرين خلال الفترة الماضية في مستوى أبو جبل، خاصة بعد تراجعه بشكل ملحوظ رفقة فريقه الزمالك مؤخرًا، عكس المستوى الذي ظهر به رفقة منتخب مصر.

تسعى إدارة #النصر لتسويق الحارس المصري محمد أبو جبل لعدد من الأندية السعودية بعد توقيعها معه بعقد رسمي لمدة عامين والتعاقد مع حارس أجنبي آخر pic.twitter.com/pgtBy6KdO8 — محمد العاطفي (@mohamedalatfi1) April 14, 2022

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