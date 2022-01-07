النصر يتخذ إجراءات قانونية ضد الهلال بسبب التجديد مع كنو

أعلن نادي النصر، عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال عن تجديد عقد محمد كنو لاعب وسط الفريق، بالرغم من توقيعه للنادي الأصفر.

الهلال أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن تجديد عقد محمد كنو حتى صيف 2025، بالرغم من توقيع اللاعب على عقد يقضي بانتقاله إلى النصر.

لماذا كان يرفض كنو التجديد؟

لاعب الوسط صاحب الـ27 عامًا كان قد دخل الفترة الحرة في عقده مع الزعيم ببداية يناير الجاري.

ودارت المفاوضات طوال الفترة الماضية وسط رفض من كنو، الذي طلب سداد مستحقاته المالية المتأخرة أولًا، قبل الحديث عن العقد الجديد، والتي تقدر بسبعة ملايين ريال.

ووسط غموض مستقبل كنو، أكدت عديد التقارير توقيع اللاعب لعقود انتقاله لنادي النصر بشكل رسمي، لكن يبدو أن ابن نافل قرر الاستجابة لمطالب لاعب الوسط في اللحظات الأخيرة.

ما هو رد فعل نادي النصر على تجديد كنو لنادي الهلال؟

أصدر نادي النصر بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد فيها على أنه قام بالتوقيع مع كنو، ولذلك تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الهلال.

وجاء نص البيان كالآتي: "توضح إدارة نادي النصر أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة، تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد مع اللاعب محمد إبراهيم كنو".

وتابع: "حيث أرسلت إشعارًا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة".

وواصل: "وكان نادي النصر قد وقع عقدًا احترافيًا رسميًا مع اللاعب محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه".

وأردف: "وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويترتب على فسخ العقد إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال".

ماذا قدم كنو مع الهلال؟

صاحب الـ27عامًا، الذي بدأ مسيرته في نادي الاتفاق، انتقل للزعيم في صيف عام 2017.

خلال تلك السنوات، شارك كنو في 145 مباراة في مختلف البطولات بالقميص الأزرق، سجل خلالها تسعة أهداف، وصنع 12 آخرين.

وعلى مستوى البطولات، حصد اللاعب لقب دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي ثلاث مرات، ومرة واحدة كأس الملك وكأس السوبر السعودي.

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