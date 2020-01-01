النصر يتخذ أول قراراته تجاه حمد الله بعد تتويجه بلقب هداف أبطال آسيا

النصر يحتفي بتتويج حمد الله بجائزة هداف أبطال آسيا.

حصل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب نادي النصر، على لقب هداف دوري أبطال آسيا 2020، بعد منافسة مع اللاعب البرازيلي جونيور نيجروا مهاجم أولسن الكوري الجنوبي حامل اللقب.

وتوج فريق أولسن الكوري بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على فريق بيرسبوليس الإيراني في المباراة النهائية، ليتوج باللقب القاري.

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وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية إلى أن إدارة نادي النصر ستقيم حفلًا مبسطًا للمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بمناسبة تتويجه بلقب هداف دوري أبطال آسيا.

وعبرت جماهير نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتها الكبيرة، بعد تحقيق حمد الله لهذه الجائزة، والتي ستضاف إلى الأرقام القياسية التي حققها الموسمين الماضيين.

المهاجم المغربي نجح في التتويج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين مرتين متتاليتين الموسمين الماضيين، بالإضافة إلى لقب هداف كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعد عبد الرازق حمد الله هو أحد أبرز لاعبي نادي النصر خلال الموسمين الماضيين، حيث نجح في قيادة النصر للتتويج ببطولة الدوري السعودي موسم 2018-2019.

ويعاني حمد الله هذا الموسم من غياب التوفيق، حيث لم ينجح في تسجيل سوى هدفًا واحدًا فقط في 8 جولات، وأهدر 3 ركلات جزاء مع فريقه النصر.