النصر يبحث عن ملعب وجارسيا يُطالب الإدارة بحل سريع

النصر عاد للتدريبات من جديد

يدخل نادي النصر في أزمة صعبة خلال الأسبوع القادم، حيث لا يجد ملعبًا لاحتضان تدريبات الفريق الأول التي استؤنفت خلال الأسبوع الماضي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن إدارة الصيانة في ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود أبلغت نظيرتها الرياضية بضرورة إعادة وزراعة الملعب الأسبوع القادم، مما يعني تعليق التدريبات على الملعب لمدة 35-45 يومًا، فيما لم تنته بعد زراعة ملعب الفئات السنية ومازالت بحاجة إلى 4-6 أسابيع إضافية، وينشغل استاد مرسول بارك بفعاليات موسم الرياض حتى نهاية ديسمبر القادم.

وأضافت الصحيفة أن المدرب رودي جارسيا طالب الإدارة بسرعة إيجاد حل لتلك الأزمة وتوفير ملعب وفق مواصفات أرضية ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود لإجراء التدريبات عليه.

الإدارة النصراوية تُحاول حاليًا تأجيل صيانة وزراعة ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود حتى التاسع من نوفمبر القادم، وهو موعد بدء الإجازة الثانية للاعبي الفريق والتي ستستمر لمدة 10 أيام يعودون بعدها لخوض التدريبات لمدة أسبوع في الرياض قبل السفر في الـ27 من نوفمبر المقبل للدخول في معسكر تدريبي في أبو ظبي.

يُشار إلى أن دوري روشن السعودي متوقف حاليًا بسبب استعداد ومشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم قطر 2022، ومن المتوقع استئنافه في منتصف ديسمبر القادم.

النصر استغل فترة التوقف في إقامة معسكر تدريبي في أبو ظبي يتخلله أربع مباريات ودية قبل العودة إلى الرياض في الثامن من ديسمبر استعدادًا لمواجهة ألميريا وديًا على استاد مرسول بارك.