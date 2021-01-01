مفاجأة .. هورفات يرفض دعم الوسط ويطلب لاعبًا آخر بدلًا من كيم جين سو

النصر سيسجل لاعبًا جديدًا بدلًا من مدافعه الأيسر المصاب

فاجأ ألين هورفات المدير الفني للنصر إدارة النادي برفض التعاقد مع لاعب وسط لقيده في قائمة الفريق المحلية بدلًا من الظهيرالأيسر المصاب كيم جين سو.

النصر نجح أخيرًا في التوصل لاتفاق مع المدافع الكوري الجنوبي على حذف اسمه من قائمة الفريق حتى يناير 2022 بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس واستحالة عودته للعب قبل أكتوبر القادم.

ويحق للنادي حسب قوانين الاتحاد السعودي لكرة القدم قيد لاعب جديد بدلًا كيم جين سو بشرط أن يكون حرًا وغير مرتبط بأي نادٍ.

وفيما كان يتوقع الجميع تعاقد النادي مع لاعب وسط مهاجم وتحديدًا البرازيلي أليكس تيشيرا، طلب هورفات من الإدارة دعم مركز الظهير الأيسر.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن هورفات رفض ضم لاعب وسط جديد لامتلاكه عددًا كبيرًا من اللاعبين في مراكز الوسط المختلفة، مشددًا رغبته في دعم يسار الدفاع بعد إصابة عبد الرحمن العبيد أمام الاتحاد والمستوى المتواضع الذي ظهر به بديله أسامة الخلف.