حمد الله وحسين عبد الغني سبب هزيمة الوحدات .. ماذا حدث في غرف الملابس؟

النصر هُزم أمام الوحدات الأردني

ألمح الإعلامي فهد الورقي، إلى نشوب أزمة بين المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ مهاجم النصر السعودي، وحسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنادي، تسببت في هزيمة الفريق أمام الوحدات الأردني.

العالمي تلقى الهزيمة أمام الفريق الأردني أمس الإثنين، بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

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وعقب المباراة، كتب الروقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حتى يعرف سبب خسارة النصر من الوحدات لابد من معرفة ماذا حدث في غرفة تبديل الملابس"، ناشرًا صورة للمهاجم المغربي والمدير التنفيذي.

حتى يعرف سبب خسارة النصر من الوحدات لابد من معرفة ماذا حدث في غرفة تبديل الملابس pic.twitter.com/c7Xs7jgBjl — فهد الروقي (@fahdalruqi) April 26, 2021

الهزيمة هبطت بالعالمي إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، بفارق نقطتين عن السد القطري؛ صاحب الصدارة، فيما يأتي فولاد الإيراني في المركز الثالث بخمس نقاط، ثم الوحدات الأردني بأربع نقاط.

ومن المقرر أن يلتقي النصر في الجولة الأخيرة بالسد في 29 من أبريل الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية.

وكان العالمي قد وصل لقبل نهائي النسخة الماضية من البطولة القارية، لكن ودع بالهزيمة أمام برسبوليس الإيراني بهدف نظيف.