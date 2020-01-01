النصر مهتم بالتعاقد مع الياباني يوشيدا واللاعب يرد

أصبح على رادار العديد من الأندية الخليجية، وعلى رأسهم النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود اهتمام من قبل إدارة نادي النصر بالحصول على خدمات المدافع الياباني الدولي “مايا يوشيدا”، في الموسم المقبل.

وبحسب موقع “سوكر لينك” الفرنسي، فأن الياباني مايا يوشيدا، البالغ من العمر 31 عامًا، أصبح على رادار العديد من الأندية الخليجية، وعلى رأسهم النصر السعودي.

وأكد الموقع أن نادي النصر، حامل لقب الدوري السعودي الموسم الماضي يرغب في ضم مايا يوشيدا إلى صفوفه لتعزيز الخطوط الدفاعية لكتيبة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلا أن الاتصالات بين الطرفين لم ترتق حتى الآن إلى المستوى الرسمي.

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وفي أول رد فعل من اللاعب حل هذه التقارير، فإن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي المعار إلى صفوف سامبدوريا الإيطالي رفض العرض المقدم له من قبل إدارة نادي النصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير الصحفية بأن يوشيدا أبدي رغبته التامة في مواصلة تجربته الاحترافية في قارة أوروبا.

ويلعب يوشيدا صاحب ال ٣١ عاما مع فريق سامبدوريا الإيطالي علي سبيل الإعارة، ومن المتوقع أن يعود إلى ساوثامبتون بعد نهاية فترة الإعارة في نهاية عام 2020.