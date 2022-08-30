"النصر منع الهلال من التعاقد مع رونالدو، وهذا يكفي"

الهلال ممنوع من قيد لاعبين جدد

لم يتوقف الإعلامي عبد العزيز المريسل عن الإشادة برئيس النصر مسلي آل معمر بعد نجاحه الكبير في إدارة النزاع القضائي مع الهلال حول محمد كنو، وذلك منذ صدور قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأن القضية.

الصحفي النصراوي أكد خلال تويتر أن منع الهلال من التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وحده كافٍ ليُظهر مدى قيمة الانتصار النصراوي في قضية كنو.

ما هو قرار مركز التحكيم الرياضي في قضية كنو؟

حساب النصر الرسمي على تويتر أكد في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي يتضمن قراراته بشأن قضية كنو.

وأشار الخطاب إلى أن القرارات الصادرة بالإجماع من هيئة التحكيم تتضمن المصادقة على قرارات غرفة فض المنازعات بإيقاف لاعب الوسط السعودي 4 أشهر ومنع الهلال من القيد فترتي تسجيل بجانب إلزام النادي واللاعب متضامنين أو منفردين بتسديد غرامة مالية قدرها 20 مليون ريال سعودي لصالح النصر.

Shahid

كيف منع النصر الهلال من ضم رونالدو؟

كانت عدة مصادر صحفية قد أكدت وصول عرض قوي ماليًا للتعاقد مع رونالدو من أحد أندية الدوري السعودي، ورغم عدم الإعلان عن هوية النادي إلا أن الأغلب أكد أنه الهلال.

رونالدو رفض العرض السعودي لرفضه اللعب خارج دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، ولكن البعض كان لديه بعض الآمال في إمكانية قدومه خاصة عقب فشله في إيجاد نادٍ جديد ينضم له ويضمن له اللعب في البطولة القارية.

إيقاف الهلال عن القيد لفترتي تسجيل متتاليتين بسبب تجديده عقد كنو عقب توقيع اللاعب لعقد جديد مع النصر حرمه تمامًا من فرصة ضم رونالدو هذا الموسم، وهو ما رآه المريسل كافيًا ليُظهر قيمة العمل الذي قام به آل معمر.

إذ كتب عبر تويتر "لو ما جاء من هذا الذيب "آل معمر" إلا أن "رونالدو" ما يلعب لهم لكفاه".