العالمي مهدد بخصم نقاط منه أو الهبوط لدوري أدنى

وجد مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، نفسه أمام قضية لا وقت بها بعد شهر واحد فقط من اعتلائه مقعد رئاسة العالمي، إذ تلقى تهديدًا من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

آل معمر كان قد فاز بمقعد رئاسة النادي العاصمي في الأول من أبريل الماضي بالتزكية، بعدما قامت وزارة الرياضة بحل مجلس الإدارة السابق برئاسة صفوان السويكت.

لماذا تهدد لجنة الانضباط العالمي؟

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإنه في الثاني من مايو الجاري، تلقت إدارة آل معمر خطابًا من لجنة الانضباط، للمطالبة بسداد مستحقات مهاجم الفريق السابق عبد الله آل سالم، خلال خمسة أيام من وقت إرسال الخطاب.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة العالمي ردت على الفور بخطاب تطلب به مهلة شهر، من أجل تسديد مستحقات اللاعب، إذ تجري مفاوضات معه ومع وكيله حول طريقة السداد.

ماذا سيحدث إذا لم يتم التسديد؟

أشارت صحيفة "الرياضية" أنه وفقًا للخطاب المرسل للنصر فإن اللجنة تهدد النادي حال عدم سداد مستحقات آل سالم فإنه سيتم العمل بأحكام المادة 85 من اللائحة، والتي تنص على الحرمان من أي نشاط يتعلق بكرة القدم والهبوط من دوري المحترفين، أو خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الحالي في مسابقة الدوري المحلي.

كم تبلغ مستحقات آل سالم؟

العالمي عليه دفع 7 ملايين و768 ألف ريال للاعب، بواقع ستة ملايين قيمة عقده، و1.4 مليون نتيجة إخلال النادي بالعقد دون سبب مشروع، و348 ألف ريال قيمة تكاليف التحكيم، و20 ألف أتعاب محاماة.

كيف بدأت الأزمة؟

في يناير 2019، قام نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم وقتها، بالتعاقد مع آل سالم على سبيل الإعارة قادمًا من الفيحاء، مع وجود بند يتيح للعالمي شرائه نهائيًا، وهو ما قام آل سويلم بتفعيله في نهاية الموسم.

بنهاية الموسم رحل سعود آل سويلم عن منصبه، ورفض المجلس الجديد برئاسة السويكت قرار شراء اللاعب نهائيًا، مقررة التراجع عن قرار الرئيس السابق وإعادة المهاجم للفيحاء عن طريق فسخ العقد، لتبدأ الأزمة من منطلق فسخ عقد دون حق مشروع.

الأمر كلف اللاعب البقاء دون نادٍ من صيف 2019 وحتى يناير 2020، قبل أن يتعاقد معه الاتفاق في صفقة انتقال حر، ليشارك معه في الموسم الجاري في 19 مباراة، ويسجل هدفين.

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