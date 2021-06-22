تصريحات قديمة لرئيس النصر تثير الجدل

بدأ عدد من الإعلاميين الرياضيين بإعادة نشر تصريحات قديمة لمسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، والتي كان ينتقد بها تفكير جماهير العالمي.

كيف انتقد آل معمر ثقافة النصر؟

الرئيس الحالي للعالمي كان قد ظهر قبل سنوات مع الإعلامي بتال القوس، قائلًا: "للأسف هناك ثقافة نصراوية كان من المفترض أن تُغير منذ زمن طويل، هناك عدو وهمي للنصر يعاني منه كل موسم أو كل شهر، أوقات يُقال أن هناك شرفيين يحاربون النادي وأوقات يُقال اللاعبين متخاذلين وأوقات الإعلام يحارب النادي وأحيانًا الحكام، لكن ليس هذا السبب".

وأضاف: "سبب ما يحدث في النصر هو العمل داخل النادي، لو كان هناك فريق كرة قدم به عناصر مميزة وأجانب وأجهزة فنية وإدارية مميزة، لمَ سمعنا بكل هذه الأوهام التي للأسف أضاعت نادي النصر، وبالعام الماضي هناك من خرج وقال النصر كان سيكون متصدرًا لو سكنت الشباك الكرة التي اصطدمت بالعارضة خلال مواجهة التعاون، وإذا احتسب الحكم ضربة الجزاء أمام الوحدة والهدف الذي تم تسجيله في الهلال، جمعوا 15 نقطة وقالوا لو تم احتسابهم لكنا في المركز الأول، رغم أن كل الأندية تعاني من التحكيم، وكلها تُهدر الفرص، شاهدنا برشلونة ومانشستر يونايتد يعانيان من أخطاء الحكام".

واختتم: "مشكلة النصراويين أنهم يتركون مشكلتهم الحقيقية، ويذهبون إلى قضايا جانبية، تشغلهم عن مشاكلهم الحقيقية".

هل سيكون رئيسًا صوريًا؟

هذا الفيديو قام بنشره الإعلامي عيسى الروقي، متسائلًا عن مدى استقلالية آل معمر وقدرته على تغيير هذا الفكر.

الروقي كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "مسلي آل معمر يجلد الفكر النصراوي بكل قوة، جلد مبرح لأصحاب نظرية المؤامرة والتحكيم".

وتابع: "السؤال : هل يحارب مسلي وإدارته الفكر النصراوي الذي كان يحاربه ويؤكد استقلاليته كرئيس أو يتناقض مع نفسه ويثبت أنه رئيس صوري فقط، الأيام ستجيب".

مسلي آل معمر يجلد الفكر النصراوي بكل قوة

جلد مبرح لأصحاب نظرية المؤامرة والتحكيم



السؤال : هل يحارب مسلي و إدارته الفكر النصراوي الذي كان يحاربه ويؤكد أستقلاليته كرئيس



أو يتناقض مع نفسه ويثبت أنه رئيس صوري فقط



الايام ستجيب 🔥@musalli9 pic.twitter.com/prnkUVOlpE — عيسى الروقي (@Issa_AlRoqi1) June 22, 2021

مسلي آل معمر أمام اختبار حقيقي

كذلك علق الإعلامي عدنان جستنيه على الفيديو نفسه، منتظرًا إجابة في القريب العاجل من رئيس العالمي.

جستنيه كتب: "الزميل العزيز مسلي ال معمر بعد بعد اطلاعي ع هذا التصريح اعتقد انك امام اختبار حقيقي وضعوك النصراوين فيه فهل تستطيع ان تغير هذه الثقافة التي لم تكن تعجبك او بعدما اصبحت رئيساً لهم وجدت ان ثقافتهم صحيحة وانك كنت على خطأ؟ننتظر منك اجابة عملية في القريب العاجل".

الزميل العزيز #مسلي_ال_معمر بعد اطلاعي ع هذا التصريح اعتقد انك امام اختبار حقيقي وضعوك النصراوين فيه فهل تستطيع ان تغير هذه الثقافة التي لم تكن تعجبك او بعدما اصبحت رئيساً لهم وجدت ان ثقافتهم صحيحة وانك كنت على خطأ؟ننتظر منك اجابة عملية في القريب العاجل pic.twitter.com/dGGIpiaPI3 — عدنان جستنيه (@Adnan_Jas) June 22, 2021

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