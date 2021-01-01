خاص | النصر يتوصل لاتفاق مع جلطة سراي ويخاطب فيفا لرفع العقوبة

مايكون صداع في رأس إدارة صفوان السويكت

بدأت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت، في اتخاذ إجراءات جادة في قضية نادي جلطة سراي التركي ضدها، بعدما تسربت أنباء عن صدور عقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد العالمي.

النادي التركي كان قد تقدم بشكوى ضد نظيره السعودي بشأن مستحقات انتقال البرازيلي مايكون بيريرا إلى العالمي، والتي تبلغ قيمتها 1.6 مليون يورو.

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الاتحاد الدولي منح النصر مهلة 45 يومًا في ديسمبر الماضي لسداد المبلغ، لكن انتهت المهلة ولم يفعل، ليعاقبه بالإيقاف لثلاث فترات عن تسجيل لاعبين جدد.

وعلم "جول goal" من مصادره الخاصة أن إدارة السويكت تواصلت مع نظيرتها في جلطة سراي لتسوية المبلغ، مع دفع مبلغ إضافي يقدر بـ1.2 مليون يورو مقابل إنهاء القضية.

وأشارت مصادرنا إلى أن النصر قام بتقدم استئناف أمام الاتحاد الدولي، في محاولة لحل الأمر، ورفع عقوبة الإيقاف عن التسجيل.

يذكر أن مايكون كان قد أعير من جلطة سراي إلى النصر في يناير 2019 وحتى يونيو 2020، قبل أن ينجح في شرائه نهائيًا في أغسطس من العام ذاته.

وحاليًا اللاعب غادر النادي لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، ولا تزال المفاوضات جارية بين الطرفين للوصول لحل، لإعادته للعالمي من جديد.