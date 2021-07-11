"رحيل بيتي أو بقائه غير مؤثر، هناك ما هو أهم"

طالب هاشم سرور؛ نجم نادي النصر السعودي الأسبق، إدارة ناديه برئاسة مسلي آل معمر، بفرض أمرين على مانو مينيزيس؛ المدير الفني للفريق، كي يعود العالمي لاكتساح البطولات.

العالمي يستعد حاليًا لانطلاق معسكره الإعدادي في بلغاريا للموسم الجديد 2021-22، والذي ينطلق في 12 من أغسطس المقبل.

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ويحاول العالمي الخروج من عباءة الترنح التي رافقته طوال الموسم الماضي، حتى أبعدته عن المربع الذهبي، ليفشل في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال آسيا إلا إذا حقق لقب النسخة الحالية من البطولة القارية.

سرور كتب روشتة نجاح الموسم المقبل لفريقه السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إذ جاء في تغريدته: "في حال تم التعاقد مع مدافع (قلب دفاع. ) مميز للنصر، وفي حال فرض على اللاعبين الانضباط وتكثيف التمارين لفترتين فان النصر بعد مشيئة الله سيكتسح البطولات هذا الموسم، وهذا دور الرئيس مسلي في فرض هذا الامر على الجهاز الفني؟".

وأضاف: "بقاء بيتي او إسقاط اسمه لن يؤثر على قوة وتوازن الفريق لان رجال النصر عالجوا متطالبات النصر باكراً الاهم التعاقد مع مدافع برتبة اسد للفريق ليكتمل العقد الفريد بوجود الكوكبة من النجوم في اهم مراكز الفريق !، امدالله في عمر سموالامير ابن الفهد".

في حال تم التعاقد مع مدافع

( قلب دفاع. ) مميز للنصر

وفي حال فرض على اللاعبين الانظباط وتكثيف التمارين لفترتين

فان النصر بعد مشيئة الله سيكتسح البطولات هذا الموسم



وهذا دور الرئيس مسلي في فرض هذا الامر على الجهاز الفني ؟ pic.twitter.com/vt40R6xIoi — هاشم سرور (@Hashem_S6) July 11, 2021

بيتي مارتينيز كان قد أصيب خلال الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ومن المقرر أن يبدأ مرحلة التأهيل في ديسمبر المقبل، ليضع إدارة ناديه في حيرة ما بين إسقاط اسمه من كشوفات الفريق بشكل مؤقت أو الاستغناء عنه نهائيًا.

النصر حتى الآن أبرم صفقتين خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع البرازيلي أندرسون تاليسكا قادمًا من جوانجزو الصيني، والكاميروني فينسنت أبو بكر قادمًا من بشكتاش التركي.