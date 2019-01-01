مفاجأة كبرى - النصر والانضباط يتجاهلان قرار المنازعات

النصر لم ينفذ قرار فض المنازعات والانضباط تتجاهل توقيع عقوبة عليه.

كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة كبيرة، بخصوص نادي النصر، حيث تجاهل قرار صادر ضده من جانب غرفة فض المنازعات خلال شهر مارس الماضي.

صحيفة "الجزيرة" السعودية أكدت على أن النصر تجاهز الحكم الصادر ضده من جانب غرفة فض المنازعات، وفي المقابل لم تقم لجنة الانضباط بدورها لتنفيذ الحكم، بعد انتهاء فترة الإستئناف، ولم يصدر أي عقوبة ضد النصر.

كما أكدت الصحيفة على أن لجنة الانضباط أعلنت فتح تحقيق حول عدم تنفيذ القرار بتاريخ 21 أكتوبر الماضي، وذلك لمدة 3 أيام عمل من تاريخه، ولم يكن هناك أي نتائج للتحقيق حتى الآن.

وينوي المدعي أن يصعد هذا الملف إلى جهات دولية، في ظل تجاهل لجنة الانضباط من تنفيذ القرار أو توقيع عقوبة على النصر، وأيضًا عدم دفع مسؤولي الأخير مستحقاته.

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ولم توضح الصحيفة السعودية أي تفاصيل بخصوص هذا الملف، ولكن في مارس صدر قرار من لجنة فض المنازعات بسداد مبلغ 8 ملايين ريال ريال سعودي، لنادي القادسية، قبل يوم 12 أبريل.

مبلغ الـ 8 ملايين ريال هو قيمة باقي مستحقات اللاعب عبد الرحمن العبيد، القادم من القادسية، حيث لم تصدر لجنة فض المنازعات أي قرارات ضد النصر في مارس سوى هذا القرار.

وكان مفترضًا على النصر سداد هذا المبلغ على دفعتين شهري يوليو وديسمبر 2019، ولكن لم يتم تسديد المبلغ، بناءً على ما ينص عليه عقد الطرفين.