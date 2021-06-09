النصر لا يتوقف .. صفقة عالمية في الطريق من الدوري الإنجليزي

النصر عينه على صفقة جديدة

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر يسعى لضم لاعب جديد من صفوف نادي بشكتاش التركي، بعدما نجح في إتمام التعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر أجرى التعاقد مع أبو بكر، بعدما نجح في التعاقد أيضًا مع صانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا، من صفوف نادي جوانزهو الصيني، بعدما تم تسديد الشرط الجزائي في عقده.

وأشارت صحيفة "milliyet" التركية إلى أن نادي النصر يرغب في ضم اللاعب الجزائري رشيد غزال، جناح فريق بشكتاش التركي، والمعار من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة أن نادي النصر سيقدم عرضًا جيدًا لنادي ليستر سيتي من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كما أكدت على أن رشيد غزال أكد على أنه يريد البقاء مع بشكتاش للموسم القادم، وليس لديه نية للرحيل عن الفريق، ولكن قد يتغير موقفه بعد سماع العرض السعودي.

ومن جانبها، بدأت إدارة نادي بشكتاش التركي في الاتصال بعدد من المهاجمين، أبرزهم المصري أحمد حسن "كوكا"، والإسباني دييجو كوستا، وفقًا لما تردد خلال التقارير الإسبانية والمصرية.

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وتسعى إدارة بشكتاش لإعداد الفريق، استعدادًا للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا العام المقبل، بعدما حسم الفريق الأبيض والأسود لقب الدوري التركي.