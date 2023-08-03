"النصر لا يتدرب ولا أريد بيع الوهم للجماهير!" .. لويس كاسترو يشكو بعد التعادل أمام الزمالك

البرتغالي غير راضٍ بالتعادل أمام الزمالك

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اعترف البرتغالي لويس كاسترو؛ المدير الفني للنصر السعودي، بتواضع مستوى فريقه أمام الزمالك المصري، مطالبًا الجماهير بالصبر على المجموعة الحالية.

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العالمي تعادل بشق الأنفس أمام الفارس الأبيض بهدف لكل منهما، في الوقت القاتل، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، ليعبر لربع النهائي.

وعقب اللقاء، قال كاسترو، في المؤتمر الصحفي: "توقعتها مباراة صعبة، وقد كانت بالفعل، لكننا مستمرين في نسق المباريات وفي مغامرتنا خلال المرحلة الصعبة الحالية، لدينا الإمكانيات الكافية للعبور من المرحلة الحالية، وبعزيمة اللاعبين والجماهير سنعبر من الصعاب".

وأضاف: "لم نقدم الأداء المطلوب خلال المباراة، عانينا من مشكلات في التمركز، الفريق في مرحلة التجهيز للدوري يخوض الكثير من المباريات، لكن التدريبات قليلة، في أربعة أسابيع نخوض مباريات ونقوم بعمليات استشفاء فقط، ما هو مؤكد أن الفريق تغير عن معسكر البرتغال، ومع الوقت سيتأقلم اللاعبون، لكن نحتاج لبعض الوقت، ونحتاج للعودة للتدريبات في أقرب وقت، كي يتطور الفريق".

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البرتغالي تابع: "نحن نعمل مع بشر وليسوا ماكينات، من الصعب أن ندخل الدوري بـ11 لاعبًا جاهزين بشكل كامل، وأنا هنا أعدكم بالعمل وليس بالنتائج، لا يمكنني بيع الوهم لكم، لكن ما هو مؤكد أن النجاح يأتي بالعمل والوقت".

يذكر أن العالمي صعد لربع النهائي محتلًا وصافة المجموعة برصيد خمس نقاط ليواجه الرجاء المغربي، وتصدر الشباب السعودي الترتيب بسبع نقاط ليلتقي بالوحدة الإماراتي، فيما ودع الزمالك البطولة.

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